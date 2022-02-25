В МО РФ заявили, что 150 военнослужащих Украины сложили оружие и сдались

11:29
Фото: Министерство обороны РФ
В результате специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР 150 военнослужащих различных силовых структур Украины сложили оружие и сдались. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, российским военнослужащим сдались 82 украинца в районе острова Змеиного.
"В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям", – рассказал Конашенков.
Он добавил, что еще 11 военнослужащих отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе населенного пункта Николаевск. Кроме того, одно из подразделений морских пехотинцев Украины, отметил Конашенков, запросило коридор для выхода на территорию республики.
Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что всех военнослужащих отпустят домой после стабилизации обстановки в районе боевых действий.
Конашенков рассказал, что Вооруженные силы России вывели из строя 118 объектов украинской военной инфраструктуры, среди которых 11 аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 36 радиолокационных станций.
"Вчера, 24 февраля, подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС", – цитирует представителя Минобороны ТАСС.
Конашенков рассказал, что персонал станции продолжает работу в штатном режиме. По его словам, совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС гарантируют, что террористические организации не смогут воспользоваться обстановкой в стране для ядерной провокации.
18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.
21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.
Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.
Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российских властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.
Ранее Конашенков рассказал, что рейдовые отряды и воздушный десант помогли организовать выход войск РФ к городу Херсону. Это помогло разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров.
Российские войска вышли к Херсону – Минобороны РФ
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