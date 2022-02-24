Минобороны РФ сообщило о восстановлении подачи воды по Северо-Крымскому каналу

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Рейдовые отряды и воздушный десант помогли организовать выход войск РФ к городу Херсону. Это помогло разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды. Об этом сообщил представитель российского министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсоне", – заявил Конашенков, слова которого приводит ТАСС.

До этого Конашенков сообщил, что удары Вооруженных сил России уничтожили 83 наземных объекта украинской военной инфраструктуры.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Позднее российские военные подавили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Военные погранслужбы Украины при проведении операции не оказывали сопротивления подразделениям РФ.

В Минобороны при этом подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает: российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по стране.

