Удары российских ВС вывели из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины

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Удары Вооруженных сил России уничтожили 83 наземных объекта украинской военной инфраструктуры. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков РИА Новости.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Позднее российские военные подавили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Военные погранслужбы Украины при проведении операции не оказывали сопротивления подразделениям РФ.

В Минобороны при этом подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает: российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по стране.

