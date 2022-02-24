В МИД РФ прокомментировали высказывания Киева о ядерном оружии

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания Киева о возвращении к обсуждению наличия ядерного оружия перевернули ситуацию.

"Режим киевский договорился до того, что поставил вопрос, в принципе заикнулся об обладании Украиной – вот той, которую сейчас мы видим, с неадекватными людьми у власти – об обладании ими ядерным оружием", – сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Она отметила, что Европе и НАТО необходимо подумать, к чему это может привести.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

К утру четверга российским военным удалось подавить средства противовоздушной обороны ВСУ, украинская погранслужба при этом не оказывала сопротивления подразделениям РФ.

