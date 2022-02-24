В Крыму ввели режим повышенной готовности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Крыму вводится режим повышенной готовности, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, эвакуация из приграничных населенных пунктов полуострова не проводится, однако приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр Крыма.

"Жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает. Если бы такая угроза была, соответствующие решения были бы приняты немедленно", – написал Аксенов.

Глава республики добавил, что силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи.

Ранее советник Аксенова Олег Крючков сообщил, что в Крыму все пункты пропуска на границе с Украиной закрыты до особого распоряжения. Жителей полуострова призвали не планировать поездок.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

После этого полеты гражданских самолетов над Украиной ограничили из-за возможных угроз. Ограничения установили в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов.

Также стало известно, что работа аэропортов в ряде городов на юге России приостановлена из-за осложнения ситуации вокруг Украины.

