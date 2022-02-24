В Крыму закрыли пункты пропуска на российско-украинской границе

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Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что все пункты пропуска на границе с Украиной закрыты до особого распоряжения.

Крымчан призвали не планировать поездок, передает РИА Новости.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Из-за осложнения ситуации вокруг Украины в ряде городов на юге России была приостановлена работа аэропортов. В Росавиации уточнили, что временно не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя. Пассажирам ближайших рейсов и встречающим рекомендовали не приезжать в воздушные гавани.

Почти 200 рейсов были задержаны и отменены в Москве. Наибольшие изменения коснулись аэропорта Домодедово.

