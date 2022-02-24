Глава Крыма признал ситуацию в регионе угрозой ЧС регионального характера

18:02
Фото: mil.ru
Ситуация в Республике Крым на фоне обострения на границе с Украиной приравнена к угрозе ЧС регионального характера. Соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова опубликован на сайте крымского правительства.
"Постановляю отнести ситуацию, возникшую с 24 февраля 2022 года на всей территории Республики Крым вследствие обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях, к угрозе чрезвычайной ситуации регионального характера", – говорится в документе.
В связи с этим силам государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций поручено продолжить функционирование в режиме повышенной готовности, а органам исполнительной власти и местного самоуправления Крыма – обеспечить выполнение мер по предупреждению ЧС. Профильным министерствам поручено обеспечить размещение пребывающих в центр региона граждан РФ, оказание им поддержки с трудоустройством, а также предоставление медицинской помощи.
В четверг в Крыму ввели режим повышенной готовности. По словам Аксенова, эвакуация из приграничных населенных пунктов полуострова не проводится, однако приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из них в центр Республики.
18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.
Накануне лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик Донбасса. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
На севере Крыма запустили дополнительные автобусы для желающих уехать вглубь полуострова
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