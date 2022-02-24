Суд арестовал двух фигурантов дела о подготовке теракта в Крыму

17:48
Фото: ФСБ РФ
Суд в Симферополе арестовал двоих местных жителей, задержанных по подозрению в подготовке теракта в православном храме в Крыму. Об этом сообщается на сайте Киевского районного суда.
"Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 апреля 2022 года", – говорится в сообщении.
Отмечается, что решение об их заключении под стражу было принято по итогам рассмотрения постановления следователя ФСБ. Материалы уголовного дела в отношении еще четверых фигурантов в суд пока не поступали, передает ТАСС.
23 февраля Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта в Крыму. Уточняется, что в ходе спецоперации были задержаны шесть человек, являющихся сторонниками запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор". По данным ФСБ, задержанные вели подготовку взрыва СВУ в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения.
ФСБ предотвратила теракт в Крыму
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