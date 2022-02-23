ФСБ предотвратила теракт в Крыму

Фото: ТАСС/ ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в православном храме в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Уточняется, что в ходе спецоперации были задержаны шесть человек, являющихся сторонниками запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор".

По данным ФСБ, задержанные вели подготовку взрыва СВУ в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения.

В гараже одного из преступников изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. Также были найдены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта.

Ранее сотрудники ФСБ в Мурманской области ликвидировали сторонника ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал теракты на военных объектах. Его попытались задержать на окраине Кандалакши, когда тот пришел к заранее оборудованному тайнику, где хранил самодельное взрывное устройство. Однако боевик оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.

