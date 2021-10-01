ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии

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Фото: depositphotos/Grigorenko
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как уточняется, нападение готовил житель Кабардино-Балкарии по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
"Задержан осуществлявший его подготовку по указанию боевиков МТО "Исламское государство" житель Кабардино-Балкарской Республики, 2001 года рождения", – говорится в сообщении.
27 сентября в Уфе задержали пятерых членов неонацистской группировки, которые готовили теракт против сотрудников правоохранительных органов. Задержанными оказались местные жители 2001–2003 годов рождения.
В их жилье и тайнике были обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по изготовлению взрывчатки, холодное оружие и различная атрибутика.
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