Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о терактах в Москве в 2010 году

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Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении Магомеда Нурова, причастного к терактам в столичном метро в марте 2010 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Нуров обвиняется в участии в преступном сообществе и устойчивой вооруженной группе (банде), совершении террористических актов, незаконном изготовлении взрывных устройств, то есть в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 2 статьи 209, пунктом "б" части 3 статьи 205 и части 3 статьи 223 УК РФ", – отметили в пресс-службе.

По версии следствия, мужчина выступал в роли связного преступной группы, возил ее членов на встречи, где обсуждалась организация взрывов в столичной подземке. Кроме того, Нуров скрывал одного из участников терактов.

Обвинительное заключение направят на рассмотрение во 2-й Западный окружной военный суд.

29 марта 2010 года в Москве на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в утренний час пик террористками-смертницами были взорваны две бомбы. В результате погиб 41 человек, еще 88 получили ранения. Спецслужбы назвали организатором лидера террористического подполья Магомедали Вагабова, в том же году его ликвидировали.

Нурова задержали в марте 2019 года. Тогда же он признал свою вину.

