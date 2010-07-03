Задержанный боевик признал вину в терактах на "Лубянке" и "Парке культуры"

Фото: СК РФ

Магомед Нуров, которого обвиняют в причастности к организации взрывов в московском метро в марте 2010 года, признал свою вину.

"В ходе предъявления обвинения Нуров свою вину признал", – цитирует ТАСС следователя, который выступает на заседании Басманного районного суда столицы.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку"). СК просит заключить фигуранта дела под стражу до 27 мая.

29 марта 2010 года в Москве на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в утренний час пик террористками-смертницами были взорваны две бомбы. В результате погиб 41 человек, еще 88 получили ранения. Спецслужбы назвали организатором лидера террористического подполья Магомедали Вагабова, в том же году его ликвидировали.

Ранее сообщалось, что ФСБ показала видео задержания члена боевика. На кадрах видно, как оперативники ждут, пока подозреваемый, оставив свой автомобиль во дворе, войдет в дом. Затем на записи вооруженные оперативники готовятся к задержанию. Также показаны моменты, когда члену бандгруппы показали постановление о задержании и когда его доставили в Москву для проведения следственных действий.

