СК просит арестовать причастного к терактам в метро Москвы

Сотрудники СК попросили суд арестовать участника банды, причастной к взрывам в столичном метро, до 27 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.
По ее словам, Магомеду Нурову предъявлено обвинение в совершении двух терактов.
Члена бандгруппы Вагабова задержали 28 марта в Дагестане. После этого его сразу доставили в Москву для проведения следственных действий.
В четверг также появилось видео задержания Нурова. На записи видно, как сотрудники ФСБ ждут, пока подозреваемый, оставив свой автомобиль во дворе, войдет в дом.
Два взрыва в московском метро произошло 29 марта 2010 года. Сперва бомба сработала на "Лубянке", а спустя полчаса – на "Парке культуры". Теракты унесли 41 жизнь. Пострадали 88 человек. Среди них были граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и Малайзии.
В 07:56 одна из смертниц активировала взрывное устройство во втором вагоне именного поезда "Красная стрела". Состав ехал в сторону станции "Бульвар Рокоссовского", которая прежде называлась "Улица Подбельского". Взрыв раздался, когда поезд остановился, и машинисты собирались открыть двери.
Второй взрыв прогремел в 08:39 на "Парке культуры" в третьем вагоне поезда маршрута № 45. Состав также следовал в сторону "Улицы Подбельского".
Причастного к двойному теракту в метро Москвы задержали в Дагестане
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