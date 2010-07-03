СК просит арестовать причастного к терактам в метро Москвы

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники СК попросили суд арестовать участника банды, причастной к взрывам в столичном метро, до 27 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

По ее словам, Магомеду Нурову предъявлено обвинение в совершении двух терактов.

Члена бандгруппы Вагабова задержали 28 марта в Дагестане. После этого его сразу доставили в Москву для проведения следственных действий.

В четверг также появилось видео задержания Нурова. На записи видно, как сотрудники ФСБ ждут, пока подозреваемый, оставив свой автомобиль во дворе, войдет в дом.

Два взрыва в московском метро произошло 29 марта 2010 года. Сперва бомба сработала на "Лубянке", а спустя полчаса – на "Парке культуры". Теракты унесли 41 жизнь. Пострадали 88 человек. Среди них были граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и Малайзии.

В 07:56 одна из смертниц активировала взрывное устройство во втором вагоне именного поезда "Красная стрела". Состав ехал в сторону станции "Бульвар Рокоссовского", которая прежде называлась "Улица Подбельского". Взрыв раздался, когда поезд остановился, и машинисты собирались открыть двери.

Второй взрыв прогремел в 08:39 на "Парке культуры" в третьем вагоне поезда маршрута № 45. Состав также следовал в сторону "Улицы Подбельского".

