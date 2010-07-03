Причастного к двойному теракту в метро Москвы задержали в Дагестане

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Члена бандгруппы Вагабова, причастной к двойному теракту в столичном метро в марте 2010 года, задержали в Дагестане. Его доставили в Москву для проведения следственных действий, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Речь идет о взрывах, совершенных террористками-смертницами на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры". Как напомнили в ФСБ, главаря банды уничтожили девять лет назад.

"Федеральной службой безопасности в целях реализации принципа неотвратимости наказания во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в Хасавюртовском районе Республики Дагестан задержан член бандгруппы Вагабова", – добавили в ЦОС.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, боевику вскоре предъявят обвинение в совершении в составе организованной группы террористических актов. Ведомство также попросило суд арестовать задержанного.

29 марта 2010 года в московской подземке произошли два взрыва: один – на "Лубянке", а второй – спустя полчаса на "Парке культуры". Погиб 41 человек, еще 88 попали в больницу. Среди пострадавших были граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и Малайзии.

Первый взрыв произошел в 07:56 во втором вагоне именного поезда "Красная стрела", который следовал в сторону станции "Бульвар Рокоссовского", которая прежде называлась "Улица Подбельского". Закрепленная на смертнице бомба сработала, когда поезд остановился перед открытием дверей.

Со слов очевидцев, после первого взрыва эвакуация из метро не проводилась, по громкоговорителям передавались сообщения о задержках в движении. Кроме того, пассажирам советовали пересесть на наземный транспорт.

Второй взрыв прогремел в 08:39 на "Парке культуры" в третьем вагоне поезда маршрута № 45. Состав также следовал в сторону "Улицы Подбельского".

После терактов движение поездов от "Спортивной" до "Комсомольской" перекрыли. Сотрудники подземки и МЧС эвакуировали со станций 3,5 тысячи человек. В столице усилили паспортный режим, к патрулированию метро были привлечены внутренние войска МВД.