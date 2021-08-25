ФСБ задержала 31 участника террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"

Фото: СК РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника межрегиональной структуры террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным правоохранителей, злоумышленники вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали находящихся в Сирии участников террористической структуры, а также призывали к совершению террористических преступлений.

Задержания прошли в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, Канске Красноярского края, селе Прокудском Новосибирской области.

Ранее сотрудники ФСБ в Новосибирске задержали мужчину, занимавшегося финансированием запрещенной в России террористической организации. Он перечислил террористам из республики ближнего зарубежья в общей сложности свыше 2,4 миллиона рублей. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма и содействии террористической деятельности.