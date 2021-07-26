ФСБ задержала 45 подпольных оружейников в 25 регионах России

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Сотрудники ФСБ провели спецоперацию, в результате которой были задержаны 45 подпольных оружейников, а также изъято более 270 единиц оружия и 26,5 тысячи патронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 45 жителей из 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", – говорится в сообщении.

Уточняется, что спецоперация проводилась в июле в Москве, Башкирии, Адыгее, Крыму, Мордовии, Краснодарском, Ставропольском, Красноярском, Пермском и Хабаровском краях, Московской, Амурской, Брянской, Тверской, Астраханской, Белгородской, Смоленской, Вологодской, Владимирской, Свердловской, Калужской, Ленинградской, Псковской, Самарской и Саратовской областях.

"В результате из незаконного оборота изъяты 272 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, самодельное стреляющее устройство ("авторучка"), а также 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат, более 26,5 тысячи патронов различного калибра, 130 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 256 взрывателей различных модификаций, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы. Прекращена деятельность 32 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", – сообщили в ведомстве.

Ранее сотрудники ФСБ в Новосибирске задержали мужчину, занимавшегося финансированием запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Отмечается, что задержанный гражданин одной из республик ближнего зарубежья в общей сложности перечислил террористам свыше 2,4 миллиона рублей.