ФСБ предотвратила теракт в Москве

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей службы.

В результате задержан россиянин, планировавший подрыв взрывного устройства в местах массового скопления людей.

Террористический акт был запланирован на июль. Злоумышленник состоял в переписке с террористами в Сирии. У него нашли компоненты самодельной бомбы.

Ранее в Московской области задержали боевика запрещенной на территории России террористической организации ИГ, которого подозревали в подготовке теракта. По предварительным данным, приезжий из соседнего государства добровольно вступил в террористическую организацию. В отношении задержанного возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

