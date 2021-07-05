ФСБ пресекла деятельность двух неонацистских группировок в трех городах России

Фото: СК РФ/УФСБ по Брянской области

ФСБ России пресекла деятельность двух неонацистских группировок в Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре. Организаторами группировок стали последователи Максима Марцинкевича (Тесак), сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В городах Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре пресечена экстремистская деятельность членов межрегиональной праворадикальной группировки "Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма" и неонацистской организации "Молодежная организация Русь", – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, участники продвигали идею "изгнания из России" мигрантов из Северного Кавказа и Центральной Азии, а также создание "белого" государства и установление в России "нацистского строя". Кроме того, в планы членов группировок входило создание всероссийской радикальной политической структуры.

В ЦОС подчеркнули, что задержанные "обсуждали планы по вооружению и дальнейшему участию в несогласованных акциях, готовились к выездам на протестные мероприятия в Москву и Санкт-Петербург, силовым нападениям на сотрудников правоохранительных органов, осуществляли выезды в лесной массив для проведения тренировок", а вместе с тем готовили нападения на лиц неславянской внешности и представителей ЛГБТ-сообщества.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух членов запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" и еще шестерых ликвидировали. Они готовили серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области.

