ФСБ предотвратила серию терактов в России

Фото: ЦОС ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали двух членов запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" и еще шестерых ликвидировали. Они готовили серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

"Федеральной службой безопасности предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек запрещенной международной террористической организации "Исламское государство" на территории России", – пояснили в ведомстве.

Уточняется, что двое задержанных планировали осуществить два теракта в Москве, а шестеро ликвидированных членов террористической группировки готовили атаки в Астраханской области и Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что в пригороде Нальчика во время контртеррористической операции были ликвидированы пятеро бандитов. Среди гражданского населения и личного состава сил правопорядка никто не пострадал.

