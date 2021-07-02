В Афганистане задержали мужчину, планировавшего взорвать самолет

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В Афганистане была предотвращена попытка взрыва самолета в провинции Герат. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации спецслужб, неизвестный мужчина проник на территорию аэропорта "под прикрытием артиста". При себе у него был музыкальный инструмент, в котором во время повторной проверки обнаружились бомба, граната и химические вещества.

На данный момент мужчина задержан.

Ранее в Москве и Астраханской области ФСБ России предотвратила теракты, готовящиеся участниками международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Уточняется, что во время операции один из преступников в Астраханской области оказал вооруженное сопротивление, в результате чего он был нейтрализован.