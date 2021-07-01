Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

13:53

ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

безопасность город

Фото: ТАСС/Виталий Невар

В Москве и Астраханской области ФСБ России предотвратила теракты, готовящиеся участниками международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей", – сообщили в центре.

Уточняется, что во время операции один из преступников в Астраханской области оказал вооруженное сопротивление, в результате чего он был нейтрализован.

"Второй участник ячейки задержан в Москве. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", – добавили в ФСБ.

Ранее ФСБ совместно со Следственным комитетом задержала в Саратове 14 участников украинской экстремистской группировки. Речь идет о радикальной группе сторонников идеологий массовых убийств (МКУ). Задержание проходило в рамках уголовного дела "Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе".

ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать