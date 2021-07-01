ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

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В Москве и Астраханской области ФСБ России предотвратила теракты, готовящиеся участниками международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей", – сообщили в центре.

Уточняется, что во время операции один из преступников в Астраханской области оказал вооруженное сопротивление, в результате чего он был нейтрализован.

"Второй участник ячейки задержан в Москве. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", – добавили в ФСБ.

Ранее ФСБ совместно со Следственным комитетом задержала в Саратове 14 участников украинской экстремистской группировки. Речь идет о радикальной группе сторонников идеологий массовых убийств (МКУ). Задержание проходило в рамках уголовного дела "Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе".

