ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье

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Фото: depositphotos/Grigorenko
Сотрудники ФСБ России в преддверии майских праздников предотвратили две попытки терактов на Ставрополье, которые готовили сторонники "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
В рамках спецоперации был задержан житель Ставропольского края, который планировал совершить теракт на объектах транспорта. Он хотел использовать самодельное зажигательное устройство.
"В этот же период на территории края был задержан гражданин одной из стран Средней Азии, прибывший в Ставрополь для подготовки и совершения преступлений террористического характера", – говорится в сообщении.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае сторонника ИГ, который планировал совершить теракт в Норильске во время парада Победы. В тайнике у задержанного были найдены взрывчатые вещества и поражающие элементы.
Также сотрудники ФСБ обнаружили в телефоне злоумышленника инструкции по изготовлению ВУ и переписку, в которой он пытался склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военных во время празднования Дня Победы.
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