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Безопасность

09:49

ФСБ предотвратила теракт в Адыгее

безопасность регионы

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Сотрудники ФСБ задержали в Адыгее сторонника запрещенной на территории России организации "Исламское государство" за подготовку теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

"На территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку к террористическому акту в местах массового пребывания граждан", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в доме задержанного обнаружили компоненты самодельной бомбы, флаг ИГ, а также карту Майкопа, поддельные миграционные документы. В гаджетах исламиста был террористический контент, в том числе различные инструкции.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали подозреваемого в подготовке теракта в образовательном учреждении Пензы. У задержанного подростка изъяли охотничье ружье и порох, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

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