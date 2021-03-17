ФСБ предотвратила теракт в Адыгее

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Сотрудники ФСБ задержали в Адыгее сторонника запрещенной на территории России организации "Исламское государство" за подготовку теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

"На территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку к террористическому акту в местах массового пребывания граждан", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в доме задержанного обнаружили компоненты самодельной бомбы, флаг ИГ, а также карту Майкопа, поддельные миграционные документы. В гаджетах исламиста был террористический контент, в том числе различные инструкции.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали подозреваемого в подготовке теракта в образовательном учреждении Пензы. У задержанного подростка изъяли охотничье ружье и порох, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.