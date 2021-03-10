Около 200 терактов предотвратили в России за 10 лет

17:20
Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ/
Спецслужбы и правоохранительные органы за 10 лет предотвратили в России около 200 терактов. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.
"За последние 10 лет не допущено около 200 терактов. Очевидно, речь идет о тысячах спасенных жизней", – рассказал Бортников.
Он подчеркнул, что в прошлом году удалось предотвратить 96% преступлений подобного характера, тогда как в 2018 году – 80%, а в 2010 году – всего 10%.
"За этот же период количество совершенных в стране ПТН, носящих насильственный характер, то есть взрывов, захватов заложников, убийств, снизилось в 260 раз (с 779 в 2010 году до 3 в 2020 году)", – отметил Бортников.
Он также подчеркнул, что из незаконного оборота в прошлом году было изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 патронов и более трех тысяч боеприпасов.
Ранее Владимир Путин заявил, что в России в прошлом году было предотвращено 72 преступления террористической направленности. По его словам, эта цифра за год увеличилась на четверть.
Президент добавил, что это свидетельствует, что "преступные замыслы в подавляющем большинстве случаев удается вскрывать еще на стадии их подготовки, тем самым сберегая жизнь и здоровье людей".
В России количество предотвращенных терактов за этот год выросло на треть
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