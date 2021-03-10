ФСБ предотвратила теракт в образовательном учреждении Пензы

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
Сотрудники ФСБ России задержали подозреваемого в подготовке теракта в образовательном учреждении Пензы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД России в Пензенской области предотвращен террористический акт в образовательном учреждении. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России", – говорится в сообщении.
В СК уточнили, что теракт он планировал совершить в своей школе в апреле текущего года.
У задержанного изъяли охотничье ружье и порох, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.
В пресс-службе Следственного Комитета отметили, что 16-летний подросток испытывал к своим одноклассникам и педагогам неприязнь и враждебность.
"С этой целью несовершеннолетний разработал план совершения преступления с использованием гладкоствольного охотничьего ружья", – добавили в СК.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, члены которой планировали теракты в Московском регионе. Во Владимирской области возбудили уголовное дело, в рамках которого установили и задержали участника группы. Речь идет о гражданине одной из стран Центральной Азии.
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