ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе

Фото: скриншот видео ФСБ РФ

ФСБ задержала мужчину, который готовил теракт в одном из зданий органов власти в Московском регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

В ФСБ заявили, что выходец из Центральной Азии 1999 года рождения планировал осуществить теракт по указанию боевиков международных террористических организаций.

В тайнике у злоумышленника обнаружили компоненты самодельной бомбы. Кроме того, была найдена переписка с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатки и видео присяги главарям террористов.

В ведомстве отметили, что после осуществления своего плана он планировал уехать на Ближний Восток, в зону боевых действий.

Ранее ФСБ нейтрализовала боевиков международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена на территории РФ). Сообщалось, что они готовили теракты в Волгограде. В частности, одной из потенциальных целей террористов был монумент "Родина-мать".