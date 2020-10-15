Одной из целей террористов в Волгограде был монумент "Родина-мать"

Фото: ФСБ РФ

Одной из целей террористов, нейтрализованных ранее в Волгограде, был монумент "Родина-мать". Информация получена из видео, которое в четверг распространил Центр общественных связей ФСБ.

Статуя была обведена черным цветом на карте города, найденной у террористов. Монумент мог стать целью возможного террористического акта.

15 октября Федеральная служба безопасности нейтрализовала двух членов ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Они готовили теракты в Волгограде.

По сведениям ЦОС, деятельность боевиков координировалась с территории Сирии.

