Ликвидированные в Грозном боевики планировали теракты в Чечне

11:38
Фото: НАК
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уничтоженные в Грозном четверо боевиков планировали теракты в регионе. Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.
"Сегодня утром в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Октябрьском районе Грозного были уничтожены четыре участника незаконных вооруженных формирований. Они планировали ряд террористических актов на территории региона", – написал Кадыров.
Он добавил, что с места происшествия были изъяты оружие, средства связи и боеприпасы. По его словам, определить месторасположение боевиков помогли местные жители, которые сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домов.
"Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники НВФ, у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке. Также помогли в определении местоположения террористов местные жители, которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений", – заявил Кадыров.
Он подчеркнул, что в настоящее время обстановка в регионе стабильная и спокойная, уточнив, что все службы работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в ходе перестрелки с боевиками в Грозном погибли трое представителей правоохранительных органов.
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