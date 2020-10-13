Трое правоохранителей погибли в перестрелке с боевиками в Грозном

Фото: телеграм-канал "ОПЕР Слил"

В ходе перестрелки с боевиками в Грозном Чеченской Республики погибли трое представителей правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Также в результате происшествия специалисты ликвидировали четверых боевиков. Известно, что они стреляли по правоохранителям.

"На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматического оружия. В ходе перестрелки четверо бандитов нейтрализованы. К сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка. В ходе перестрелки трое сотрудников правоохранительных органов погибли", – отметил представитель НАК.

О перестрелке в Грозном сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, погибли двое росгвардейцев, один полицейский был ранен.

Ранее в Дагестане двое неизвестных начали стрельбу по наряду полиции из машины. В результате возникшей перестрелки мужчины были ликвидированы. Полицейские попытались остановить машину для проверки. Сразу после этого из салона был открыт огонь.

