Трое правоохранителей погибли в перестрелке с боевиками в Грозном

10:06
Фото: телеграм-канал "ОПЕР Слил"
В ходе перестрелки с боевиками в Грозном Чеченской Республики погибли трое представителей правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Также в результате происшествия специалисты ликвидировали четверых боевиков. Известно, что они стреляли по правоохранителям.
"На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматического оружия. В ходе перестрелки четверо бандитов нейтрализованы. К сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка. В ходе перестрелки трое сотрудников правоохранительных органов погибли", – отметил представитель НАК.
О перестрелке в Грозном сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, погибли двое росгвардейцев, один полицейский был ранен.
Ранее в Дагестане двое неизвестных начали стрельбу по наряду полиции из машины. В результате возникшей перестрелки мужчины были ликвидированы. Полицейские попытались остановить машину для проверки. Сразу после этого из салона был открыт огонь.
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