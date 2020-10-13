СМИ сообщили о перестрелке с боевиками в Грозном

Фото: телеграм-канал "ОПЕР Слил"

В Грозном произошло боестолкновение, в результате которого было ликвидировано четверо боевиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, ликвидированы четверо боевиков", – сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что погибли двое росгвардейцев, один полицейский ранен.

Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне, в Октябрьском районе Грозного ввели режим КТО.

"Принято решение о проведении с 07:40 мск 13 октября контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции в границах Октябрьского района города Грозного", – говорится в сообщении.

Ранее ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе. В управлении уточнили, что он готовил теракт в отношении представителей местной судебной власти.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что за последние два года удалось полностью обезопасить от террористов транспорт. Он отметил, что в 2019 году было предотвращено 34 теракта, а также задержаны порядка тысячи террористов и их пособников.