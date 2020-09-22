В РФ предотвращено несколько десятков терактов на транспорте – Медведев

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что последние два года транспорт России удалось полностью оградить от посягательств террористов, сообщает ТАСС.

"Что особенно важно: начиная с 2018 года транспорт удалось полностью оградить от действий террористов", – сказал Медведев на совещании о мерах по повышению эффективности обеспечения транспортной безопасности.

Он привел данные Национального антитеррористического комитета, согласно которым в прошлом году предотвращено 34 теракта, нейтрализовано и задержано около тысячи террористов и их пособников.

В начале сентября ФСБ предотвратила массовые убийства в ряде регионов России. Были задержаны 13 человек, которые планировали преступления в людных местах, учебных заведениях и зданиях силовых структур.

11 задержанных являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из соцсетей. У злоумышленников нашли инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств.