В колонии Калмыкии вскрыта террористическая ячейка

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

В одной из колоний Калмыкии вскрыта террористическая ячейка. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении 22 лиц по части 1 и части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Создание террористического сообщества и участие в нем")", – заявила Петренко.

По данным следствия, не позднее 2013 года отбывающий наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России в Калмыкии уроженец Дагестана создал в колонии террористическое сообщество. В нем числилось более 100 осужденных.

По местам жительства подозреваемых и их близких, а также в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН России по Республике Калмыкия проведены обыски. Следователи также провели масштабные мероприятия на территории этого региона, в ИК-2, а также в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и Волгоградской области.



Видео: Youtube/Следственный комитет РФ

Ранее в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали двух участников запрещенной в РФ организации "Исламское государство". На их след спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки. При задержании силовики обнаружили взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.

В июле Московский окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет в колонии строгого режима трех членов запрещенной в РФ группировки ИГ. Их признали виновными в подготовке нескольких терактов на территории Москвы и Подмосковья. При задержании, которое произошло летом прошлого года, они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ.

