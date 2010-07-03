Девять выходцев из СНГ арестованы по подозрению в причастности к терроризму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мещанский районный суд столицы арестовал девять приезжих из стран СНГ. Их подозревают в причастности к деятельности террористической организации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Среди арестованных – восемь мужчин и одна женщина. Все они подозреваются по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы", – сказал собеседник агентства.

Директор ФСБ РФ Александр Бортников ранее сообщил, что правоохранительные органы РФ с начала года предотвратили несколько десятков терактов, ликвидировали около 50 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах РФ. Директор ФСБ также добавил, что в текущем году спецслужбы совместно с Генпрокуратурой и Роскомнадзором ограничили доступ к более восьми тысячам интернет-ресурсов "деструктивной направленности".

Ранее в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали двух участников запрещенной в РФ организации "Исламское государство". На их след спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки. При задержании силовики обнаружили взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.

В июле Московский окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет в колонии строгого режима трех членов запрещенной в РФ группировки ИГ. Их признали виновными в подготовке нескольких терактов на территории Москвы и Подмосковья. При задержании, которое произошло летом прошлого года, они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ.

