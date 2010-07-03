НАК предотвратил 15 терактов с начала года

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На Северном Кавказе с начала года силовики предотвратили 15 актов терроризма, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Национального антитеррористического комитета (НАК), директора ФСБ России Александра Бортникова.

По его словам, раскрыты 30 ячеек боевиков. Преступники готовили теракты в людных местах.

"Участники террористических ячеек готовились к совершению преступлений в местах массового пребывания людей, на объектах религиозных организаций, а также намеревались совершить нападения на сотрудников правоохранительных органов", – уточнил Бортников.

На заседании в Пятигорске были рассмотрены результаты реализации комплекса силовых и профилактических мер, позволивших существенно снизить количество преступлений террористической направленности на территории СКФО.

Ранее сообщалось, что следователи добились ареста девяти фигурантов уголовного дела о финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Один из обвиняемых вступил в ряды террористической организации, находясь на территории Египта. Вернувшись в 2015 году в Россию, он стал искать лиц, желающих оказать материальную помощь активным участникам организации.

18 сентября в Дагестане задержали сторонника запрещенной в РФ группировки ИГ. Молодой человек 2000 года рождения готовил теракт на территории республики в отношении сотрудников сил правопорядка и местных органов власти. Его задержали органы ФСБ на территории лесного массива Тарумовского района при попытке достать из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

