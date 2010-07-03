Арестованы девять обвиняемых в финансировании ИГ

11:03
11:03
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Фото: СК РФ
Московские следователи добились ареста девяти фигурантов уголовного дела о финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
По ее словам, под тяжестью предъявленных доказательств они уже дали признательные показания.
Задержанные проходят по уголовному делу об организации финансирования терроризма, возбужденному по статьям "Содействие террористической деятельности", "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности террористической организации".
По версии следствия, один из обвиняемых вступил в ряды террористической организации, находясь на территории Египта. Вернувшись в 2015 году в Россию, он стал искать лиц, желающих оказать материальную помощь активным участникам организации.
В одном из приложений мобильного телефона он создал группу, в которую стал приглашать проверенных лиц, согласившихся финансировать запрещенную террористическую организацию на территории Сирии и Ирака. Всего в это сообщество вошло порядка 30 участников.
Организатор группы вел сбор денежных средств на свои банковские карты, затем они переводились на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования.
Средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения преступлений террористического характера.
18 сентября в Дагестане задержали сторонника запрещенной в РФ группировки ИГ. Молодой человек 2000 года рождения готовил теракт на территории республики в отношении сотрудников сил правопорядка и местных органов власти. Его задержали органы ФСБ на территории лесного массива Тарумовского района при попытке достать из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.
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