ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах страны

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

В 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" в 17 регионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майора полиции Олега Ильиных.

Ячейки выявили в Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краях, в Москве, в Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тюменской областях, в Дагестане, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Чечне, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера.

Ранее в ФСБ заявили, что российские и иностранные спецслужбы фиксируют нарастание угрозы применения террористами дронов. В ведомстве опасаются, что на них могут размещать взрывные устройства.