ФСБ намерена заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскомнадзор по просьбе ФСБ потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), пишет РБК.

Отмечается, что ведомство готовит обращения в суд по обеим компаниям. Как напомнил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, неисполнение обязанностей со стороны организатора распространения информации ведет к ограничению доступа к его сервисам.

По закону, после получения запроса у компании есть 15 дней на предоставление данных. К настоящему моменту оба сервиса отсутствуют в реестре ОРИ.

Эксперты высказали мнение о том, что интерес ФСБ к Scryptmail и Mailbox.org может быть вызван ложными сообщениями о минировании. При этом сами сервисы позиционируют себя как защищенные и обеспечивающие высокий уровень конфиденциальности.

Также аналитики предполагают, что блокировка будет осуществляться по примеру Telegram – суд вынесет решение об ограничении доступа на основании федерального закона "Об информации". При этом почтовые сервисы заблокировать проще, чем мессенджер, так как они редко используют облачную инфраструктуру.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводилась в школах, вузах, торговых центрах, управах и больницах.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновники до сих пор не установлены.