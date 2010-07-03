ФСБ намерена заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram

10:20
10:20
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Роскомнадзор по просьбе ФСБ потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), пишет РБК.
Отмечается, что ведомство готовит обращения в суд по обеим компаниям. Как напомнил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, неисполнение обязанностей со стороны организатора распространения информации ведет к ограничению доступа к его сервисам.
По закону, после получения запроса у компании есть 15 дней на предоставление данных. К настоящему моменту оба сервиса отсутствуют в реестре ОРИ.
Эксперты высказали мнение о том, что интерес ФСБ к Scryptmail и Mailbox.org может быть вызван ложными сообщениями о минировании. При этом сами сервисы позиционируют себя как защищенные и обеспечивающие высокий уровень конфиденциальности.
Также аналитики предполагают, что блокировка будет осуществляться по примеру Telegram – суд вынесет решение об ограничении доступа на основании федерального закона "Об информации". При этом почтовые сервисы заблокировать проще, чем мессенджер, так как они редко используют облачную инфраструктуру.
Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводилась в школах, вузах, торговых центрах, управах и больницах.
Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновники до сих пор не установлены.
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