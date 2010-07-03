Глава Роскомнадзора обвинил Facebook в двойных стандартах

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В Роскомнадзоре заявили о двойных стандартах в действиях социальной сети Facebook по вопросу о политической рекламе.

"В результате одного обращения пользователя был заблокирован аккаунт Мосгоризбиркома – это факт. В то же время та реклама, которая относится к категории политической и по поводу которой высказался Роскомнадзор, Общественная палата, парламент РФ, – с ней ничего не произошло", – сказал глава ведомства Александр Жаров в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, эта ситуация является свидетельством двойных стандартов. Она может рассматриваться как попытка влияния на результаты выборов.

Также Жаров отметил, что все заведомо недостоверные сообщения в Сети о нарушениях своевременно выявлялись и опровергались.

"Это предмет другого разбирательства. Этим сейчас плотно занимается Центральная избирательная комиссия. На самом деле, если вы следили за ситуацией в интернете, – все фейки быстро выявлялись и опровергались", – сказал глава Роскомнадзора.

Секретарь ведомства Вадим Ампелонский сообщил, что Роскомнадзор уже направил в парламент информацию о нарушениях.

В субботу, 7 сентября, были зафиксировал случаи распространения политической рекламы в день тишины на площадках Google и Facebook.

В компании ответили, что подобная реклама не должна нарушать законы.

"Мы поддерживаем ответственную политическую рекламу и ожидаем, что она должна соответствовать местным законодательным требованиям, включая законы о выборах и избирательных правах и обязательные "периоды тишины", для любых географических областей, на которые такая реклама ориентирована", – заявили в пресс-службе компании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на справедливое расследование комиссии Госдумы возможного вмешательства сервисов Google и Facebook в российские выборы.

Единый день голосования прошел в России в воскресенье, 8 сентября. По всей стране состоялось более 5 тысяч выборов разного уровня.

В конце прошлого года Google уже штрафовали на 500 тысяч рублей за то, что компания не была подключена к реестру запрещенных сайтов. В результате переговоров с регулятором в Google стали фильтровать нелегальный для России контент и в апреле удаляли до 80 процентов такой информации. По данным Роскомнадзора, в мае этот показатель сократился до 67,5 процента.

