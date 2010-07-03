В Google ответили на обвинения во вмешательстве в российские выборы

11:07
11:07
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Фото: depositphotos/lucidwaters
В Google прокомментировали обвинения Роскомнадзора во вмешательстве во внутренние дела России в день тишины и день выборов из-за распространения политической рекламы.
В компании ответили, что подобная реклама не должна нарушать законы.
"Мы поддерживаем ответственную политическую рекламу и ожидаем, что она должна соответствовать местным законодательным требованиям, включая законы о выборах и избирательных правах и обязательные "периоды тишины", для любых географических областей, на которые такая реклама ориентирована", – заявили в пресс-службе компании в ответ на запрос "Интерфакса".
8 сентября Роскомнадзор установил факты распространения политической рекламы в Google, Facebook и на Youtube во время выборов в России.
Ранее Роскомнадзор предупредил Google, YouTube, Facebook и Instagram, что 7 и 8 сентября запрещено публиковать политическую рекламу.
Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что при попытке найти в Google информацию по словосочетанию "выборы в Мосгордуму" перед ссылками на справочную информацию и сайт Мосгоризбиркома появляется реклама системы "умного голосования".
Кроме того, по словам Малькевича, Мосгоризбирком несколько раз пытался разместить на своей официальной странице в Facebook информацию о том, как проводится проверка нарушений на выборах, но соцсеть дважды блокировала посты.
Заместитель главы ЦИК Николай Булаев также заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ.
8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тысяч выборов разного уровня. Окончательный список кандидатов в Мосгордуму включал 225 человек.
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Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
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