Роскомнадзор обнаружил политрекламу в Google и Facebook

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскомнадзор установил факты распространения политической рекламы в Google, Facebook и на Youtube во время выборов в РФ, сообщает "Интерфакс".

В ведомстве подчеркнули, что расценивают это как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ. Отмечается, что такие действия со стороны иностранных компаний недопустимы.

Накануне дня выборов Роскомнадзор предупредил Google, YouTube, Facebook и Instagram, что в день тишины 7 сентября и в сам день выборов 8 сентября запрещено публиковать политическую рекламу.

8 сентября в 85 российских регионах проходят более 5 тысяч выборов разного уровня. В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму. Окончательный список кандидатов включает 225 человек.

Явка избирателей на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва на 15:00 составила 12,31%. Также на 15:00 проголосовали 75% зарегистрированных электронных избирателей. Только за первые полчаса в электронном голосовании приняли участие более 10% избирателей.

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

