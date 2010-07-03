Роскомнадзор обнаружил политрекламу в Google и Facebook

17:19
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Роскомнадзор установил факты распространения политической рекламы в Google, Facebook и на Youtube во время выборов в РФ, сообщает "Интерфакс".
В ведомстве подчеркнули, что расценивают это как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ. Отмечается, что такие действия со стороны иностранных компаний недопустимы.
Накануне дня выборов Роскомнадзор предупредил Google, YouTube, Facebook и Instagram, что в день тишины 7 сентября и в сам день выборов 8 сентября запрещено публиковать политическую рекламу.
8 сентября в 85 российских регионах проходят более 5 тысяч выборов разного уровня. В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму. Окончательный список кандидатов включает 225 человек.
Явка избирателей на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва на 15:00 составила 12,31%. Также на 15:00 проголосовали 75% зарегистрированных электронных избирателей. Только за первые полчаса в электронном голосовании приняли участие более 10% избирателей.
Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.
За выборами депутатов в Мосгордуму следят сотрудники Мосгоризбиркома
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Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
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