В ОП фиксируют признаки вмешательства в выборы РФ со стороны Google и Facebook

16:51
16:51
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Фото: oprf.ru
Некоторые действия компаний Google и Facebook в день выборов имеют признаки вмешательства во внутренние дела России, сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Он пояснил, что накануне дня выборов Роскомнадзор направил предупреждение Google, YouTube, Facebook и Instagram, в котором говорилось, что перед единым днем голосования в России, 7 сентября, когда объявляется день тишины, а также в сам день выборов, 8 сентября, запрещено публиковать политическую рекламу. В заявлении отмечалось, что если на этих ресурсах появится политическая реклама, она будет расценена Россией как иностранное вмешательство в дела страны и воспрепятствование выборам.
"И что сделал Google?! Наплевал на предупреждение Роскомнадзора", – цитирует Малькевича ТАСС.
Он уточнил, что при попытке найти в Google информацию по словосочетанию "выборы в Мосгордуму" перед ссылками на справочную информацию и сайт Мосгоризбиркома появляется реклама системы "умного голосования".
Кроме того, по словам Малькевича, Мосгоризбирком несколько раз пытался разместить на своей официальной странице в Facebook информацию о том, как проводится проверка нарушений на выборах, но соцсеть дважды блокировала посты.
Замглавы ЦИК Николай Булаев также заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ.
8 сентября в 85 регионах России проходят более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 – губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований. Также идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму. Окончательный список кандидатов включает 225 человек.
Явка избирателей на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва на 15:00 составила 12,31%. Также на 15:00 проголосовали 75% зарегистрированных электронных избирателей. Только за первые полчаса в электронном голосовании приняли участие более 10% избирателей.
Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.
За выборами депутатов в Мосгордуму следят сотрудники Мосгоризбиркома
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