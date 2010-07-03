Явка на выборах депутатов в Мосгордуму к 15:00 превысила 12%

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Явка избирателей на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва на 15:00 составила 12,31%, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Он уточнил, что это данные без информации по семи территориям.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15:00 проголосовали 75% зарегистрированных электронных избирателей. Только за первые полчаса в электронном голосовании приняли участие более 10% избирателей. На 14:15 явка составила 67,3%.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.

В этом году впервые на выборах в столице применяют систему электронного голосования. Она работает в трех округах. Таким образом решили голосовать 12 тысяч человек.

На электронном голосовании избирателю не требуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

