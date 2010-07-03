Прием заявок на участие в электронных выборах в Мосгордуму завершится 4 сентября

08:25
08:25
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Система электронного голосования на основе блокчейна впервые будет задействована на предстоящих выборах в Мосгордуму, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Избирателям напоминают, что для того, чтобы проголосовать за своего кандидата с компьютера или мобильного устройства, необходимо до 4 сентября включительно подать заявление на mos.ru. Таким образом, прием заявок на участие в электронных выборах завершится через два дня
В онлайн-голосовании смогут поучаствовать около полумиллиона москвичей, проживающих в одном из экспериментальных избирательных округов: № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, № 10 – Северный, Лианозово, Бибирево и № 30 – Чертаново Центральное, Чертаново Южное.
Систему тестировали четырежды за лето: 11 июля, 23 июля, 21 августа и 28 августа. Последние два тестирования прошли без каких-либо нареканий.
Как рассказал замглавы департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко, по итогам всех этапов тестирования были учтены все замечания экспертов и членов рабочей группы, которые поступали в ходе предыдущих этапов. Также были отработаны все возможные сценарии сбоев, а ни одна попытка взлома не дала результата, добавил он.
Выборы депутатов в Московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.
В помещении для голосования нужно подойти к членам участковой избирательной комиссии (УИК) и показать свой паспорт. Заполнять бюллетень нужно в кабине для тайного голосования. Чтобы проголосовать, надо поставить любой знак в квадрате напротив фамилии, имени и отчества кандидата. Если отметки будут в нескольких квадратах либо не будет ни одной отметки, бюллетень будет считаться недействительным. Заполненный бюллетень нужно опустить в ящик для голосования.
Принять участие в онлайн-выборах могут москвичи старше 18 лет, зарегистрированные по месту жительства в трех экспериментальных избирательных округах. В личном кабинете на mos.ru должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные паспорта и СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве. Учетная запись должна быть подтверждена.
Список кандидатов в депутаты Мосгордумы, участвующих в выборах в 2019 году, и сведения о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома. Также сведения о кандидатах размещаются на стендах в помещениях УИК.
"Мосгорсправка": безопасность онлайн-голосования
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