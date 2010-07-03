Систему электронного голосования проверили в четвертый раз

16:10
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве состоялось четвертое тестирование системы электронного голосования по технологии блокчейна. Именно эту технологию будут использовать на предстоящих сентябрьских выборах в Мосгордуму, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Систему электронного голосования тестировали представители рабочей группы и жители трех избирательных округов: № 1 (Зеленоград), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Голосование прошло без сбоев. Явка на 21% превысила третье тестирование. За процессом наблюдали члены избирательных комиссий.
В ходе тестового голосования москвичам предложили ответить на вопрос: что нужно развивать в их районе прежде всего – парковочное пространство или же зеленые зоны. К голосованию было допущено 4865 человек, участвовали в нем – 2188. Таким образом, явка составила 44,97%.
Самыми активными оказались жители избирательного округа № 1 (Зеленоград). В этом округе в тестировании участвовали 1255 человек, то есть 57,75% зарегистрировавшихся на электронное голосование. Вторыми стали жители округа № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево), где показатель участия составил 537 человек, или 30,74% от зарегистрировавшихся.
Первые два тестирования системы электронного голосования провели в июле. Они завершились без значительных сбоев. 11 июля столичные студенты выбирали лучшего председателя студенческого совета города. Второе тестирование состоялось 23 июля – проголосовали 3377 москвичей. Третье тестирование системы состоялось 21 августа.
Пятый тест системы электронного голосования проводить не планируют. Об этом заявил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
В Единый день голосования в столице откроют 30 цифровых избирательных участков. Там смогут проголосовать избиратели, постоянно зарегистрированные в тех субъектах РФ, где в этот день будут проходить дополнительные выборы депутатов Госдумы и выборы глав регионов.
Кроме того, в Москве проведут эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Участвовать в нем будут округа № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы присоединиться к электронному голосованию, необходимо подать заявление до 4 сентября.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.
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