Начался прием заявок на участие в электронном голосовании в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице начался прием заявок на участие в электронном голосовании в трех избирательных округах на выборы депутатов Московской городской думы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Чтобы принять участие в онлайн-голосовании, нужно до 4 сентября включительно подать заявление через личный кабинет портала mos.ru. Услугу можно найти в разделе "Популярное".

Для подтверждения активного избирательного права, нужно зарегистрироваться на mos.ru и заполнить информацию в личном кабинете. Там необходимо указать свои ФИО и дату рождения, а также данные паспорта и СНИЛС. Кроме того, потребуется номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве. Также необходимо лично подтвердить свою учетную запись в любом центре "Мои документы". При себе нужно иметь паспорт и данные СНИЛС.

После подачи заявления пользователь в течение трех дней получит сообщение в личном кабинете. Там будет сообщаться, что вы включены в реестр электронных избирателей. 8 сентября в день выборов в разделе "Услуги" на портале mos.ru появится ссылка на голосование.

Горожанам напомнили, что проголосовать онлайн имеет право любой совершеннолетний москвич, зарегистрированный по месту жительства в одном из трех избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Эти округа выбрали участники проекта "Активный гражданин".

Также подчеркивается, что участие в онлайн-голосовании необязательно – свой выбор можно сделать и привычным способом. Для этого нужно прийти на участок лично и опустить бюллетень в урну. При этом заявление на участие в электронном голосовании можно отозвать или подать снова при желании. Это можно сделать с 24 июля до 4 сентября, но не чаще одного раза в сутки.

С 5 сентября изменить свое решение нельзя. Все подавшие заявление и получившие подтверждение уже не смогут проголосовать обычным способом.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.

23 июля было проведено второе по счету тестирование системы дистанционного электронного голосования. Явка на него составила 80%. Никаких сбоев обнаружено не было. Заместитель руководителя департамента информационных технологий Артем Костырко отметил, что все поставленные задачи выполнены, а на основе обратной связи будут внесены корректировки, улучшающие сервис. Первое тестирование осуществили в начале июля. Тогда учащиеся вузов помогли выявить ряд недочетов при электронном голосовании во время выборов лучшего председателя студенческого совета.

Ранее заместитель главы Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов рассказал, что избиратели смогут проверить учет своих голосов при электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы. Так, после окончания голосования данные о нем будут расшифрованы и обнародованы. Любой избиратель сможет проверить, правильно ли учтен его голос.