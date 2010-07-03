Избиратели смогут проверить учет своих голосов при электронном голосовании – МГИК

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Избиратели смогут проверить учет своих голосов при электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы. Такое требование Московская городская избирательная комиссия решила добавить к программно-аппаратному комплексу дистанционного электронного голосования.

Как пояснил замглавы МГИК Юрий Ермолов на заседании 23 июля, "предлагается к требованиям к программному обеспечению предусмотреть возможность для избирателей проконтролировать, как учтен его голос при подведении итогов на избирательном участке". По его словам, после окончания голосования данные о нем будут расшифрованы и обнародованы. Тогда любой избиратель сможет проверить свой голос – "как он учтен, за кого он проголосовал", подчеркнул Ермолов.

Ранее Мосгоризбирком утвердил три округа, где проведут эксперимент по электронному голосованию. В эксперименте примут участие округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный, и № 30 – Чертаново Центральное и Южное. Проголосовать онлайн могут все москвичи старше 18 лет. Прием заявок стартует 24 июля и продлится до 4 сентября включительно.

В основе системы электронного голосования в МГД лежит технология блокчейна, поэтому при любой попытке изменить информацию все участники сети автоматически увидят внесенные изменения. По мнению экспертов, взломать такую систему практически невозможно.

Открытое тестирование системы дистанционного электронного голосования проходит в столице 23 июля с 08:00 до 20:00. Москвичам предложили ответить на вопрос: "Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?" Как рассказали в штабе по наблюдению за электронным голосованием, система подверглась атакам хакеров, но продолжила работать без сбоев.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.