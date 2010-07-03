Памфилова: митинги не могут влиять на решения ЦИК

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Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что митинги в поддержку предложения зарегистрировать всех кандидатов, не повлияют на решения Центризбиркома.

"Что касается принятия решения ЦИК? Эффект от митингов на ее решение – ноль. Мы не политический орган, мы – правоприменительный. Мы обязаны делать и будем это делать – обеспечивать контроль за тем, чтобы действующее законодательство четко исполнялось комиссиями", – приводит слова Памфиловой Агентство "Москва".

Она отметила, что зарегистрировать для участия в выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва всех кандидатов нереально. "Я сейчас про ваше предложение всех зарегистрировать. Это нереально", – подчеркнула Памфилова.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Онлайн-голосование в трех избирательных округах: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Округа выбрали участники проекта "Активный гражданин".

При этом все желающие могут проголосовать привычным способом: лично прийти на избирательный участок. Если же гражданин оставил заявку на электронные выборы, но передумал, то до 4 сентября он может отозвать заявление.

В столице создан Штаб по контролю за электронным голосованием. Если эксперимент окажется успешным, этот опыт будут применять и в других регионах.

