Московские власти согласовали митинги по выборам в Мосгордуму

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичные власти согласовали два митинга 20 и 21 июля два митинга на проспекте Сахарова, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму. Об этом рассказал первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

"По результатам рассмотрения поступивших в правительство Москвы уведомлений согласовано проведение митингов на проспекте Академика Сахарова по тематике, связанной с предстоящими региональными выборами", – цитирует его "Интерфакс".

Санкционирована акция организаторов Ефремова И.В., Чинарова И.С., Овчарова А.К., и Синицына С.В., которая состоится 20 июля. Она будет проходить с 14:00 до 16:00, запланировано до 15 тысяч участников.

На следующий день там же организуют митинг с количеством участников до 10 тысяч человек, организованный Федоровым Г.В., Кагарлицким Б.Ю. и Жуковским В.С.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

В столице создан Штаб по контролю за электронным голосованием. Его представители будут наблюдать за ходом экспериментального электронного голосования на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Осмотреть их смогут иностранные послы. Проголосовать можно будет онлайн на портале госуслуг.