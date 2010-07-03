Член ОП попросил опубликовать листы с поддельными подписями независимых кандидатов в МГД

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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Юрист, член Общественной палаты России, общественный деятель Илья Ремесло попросил Московскую городскую избирательную комиссию опубликовать листы с поддельными подписями, которые собрали независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.
Он пояснил, что занимается такой проверкой, чтобы оградить от неблагоприятных последствий сборщиков подписей и членов участковых избирательных комиссий. По мнению члена ОП РФ, они стали "заложниками истерики, которую устроили оппозиционные кандидаты", передает Агентство "Москва".
"Также хотелось бы в целом уберечь общество, которое нагло и цинично хотят использовать люди, не имеющие ничего святого: они даже мертвецов вовлекают в свои грязные политические игры", – подчеркнул Ремесло.
Ранее при проверке выяснилось, что из 300 подписей независимых кандидатов 50 принадлежат мертвым, до 150 – отсутствующим людям. Подписи умерших зафиксированы, как минимум, у пяти независимых кандидатов: Любови Соболь, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова, Андрея Бабушкина.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся в столице 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня. По состоянию на 10 июля, кандидатами в депутаты Мосгордумы зарегистрированы 130 человек. Подвести итоги по выдвижению кандидатов должны 18 июля.
Создан Штаб по контролю за электронным голосованием. Его представители будут наблюдать за ходом экспериментального электронного голосования на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Проголосовать можно будет онлайн на портале госуслуг.
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