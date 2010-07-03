Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:29

В депутаты Мосгордумы зарегистрировались 130 кандидатов

власть город политика

14:29

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Московской городской избирательной комиссии в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва зарегистрировались 130 человек. Такие данные приводятся по состоянию на 10 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгоризбиркома.

"Выдвинуты: 426 кандидатов. Представили документы на регистрацию: 294. Зарегистрированы: 130", – говорится в сообщении.

Согласно сводной таблице о регистрации, сняли свою кандидатуру с выборов и утратили статус кандидата 80 претендентов.

Ранее сообщалось о создании Штаба по контролю за электронным голосованием. Он будет контролировать ход экспериментального электронного голосования. Его впервые применят на выборах в Московскую городскую думу 8 сентября 2019 года.

Эксперимент по электронному голосованию пройдет на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Их выбрали сами жители столицы на портале "Активный гражданин".

Проголосовать онлайн за кандидатов в депутаты Мосгордумы можно будет на портале госуслуг Москвы. Для этого нужно заранее подать заявку, и в день выборов в личном кабинете избиратель получит доступ к бюллетеню в электронной форме. Первое тестирование электронного голосования пройдет 10 июля на выборах глав студсоветов.

Читайте также

власть город политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика