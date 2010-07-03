В депутаты Мосгордумы зарегистрировались 130 кандидатов

В Московской городской избирательной комиссии в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва зарегистрировались 130 человек. Такие данные приводятся по состоянию на 10 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгоризбиркома.
"Выдвинуты: 426 кандидатов. Представили документы на регистрацию: 294. Зарегистрированы: 130", – говорится в сообщении.
Согласно сводной таблице о регистрации, сняли свою кандидатуру с выборов и утратили статус кандидата 80 претендентов.
Ранее сообщалось о создании Штаба по контролю за электронным голосованием. Он будет контролировать ход экспериментального электронного голосования. Его впервые применят на выборах в Московскую городскую думу 8 сентября 2019 года.
Эксперимент по электронному голосованию пройдет на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Их выбрали сами жители столицы на портале "Активный гражданин".
Проголосовать онлайн за кандидатов в депутаты Мосгордумы можно будет на портале госуслуг Москвы. Для этого нужно заранее подать заявку, и в день выборов в личном кабинете избиратель получит доступ к бюллетеню в электронной форме. Первое тестирование электронного голосования пройдет 10 июля на выборах глав студсоветов.
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